苗栗縣三義鄉民代表江明政去年選前涉嫌向李姓選民賄選，以2000元買下全家4票；並以3000元向熊姓選民賄選，刑事一審今年4月間依違反《選罷法》判3年7月。民事一審判處當選無效，江不服上訴；二審台中高分院今天判決駁回，全案確定，不得上訴，江將面臨解職。
判決指出，江是苗栗縣三義鄉111年鄉鎮民代表第2選區參選人，去年10月間在選民李男住處，以每票500元向李買全家4票，期約在選舉時投票給他，李收下賄款，並允諾轉交家人；江並在10月間以每票3000元代價，向熊姓選民買票。
江自去年11月17日至今年3月2日遭羈押，去年11月26日選舉投票結果由江勝選，經苗栗縣選委會同年12月2日公告當選。案經苗栗地檢署依違反《公職人員選罷法》交付賄賂罪起訴，並對江提起民事當選無效之訴。
李在警詢及檢方偵辦時證稱，江交付2000元，要求他與家人投票支持，但李在刑事一審時改口說，交給家人的1500元是他自掏腰包，要求家人投票支持江。
江否認賄選，辯稱沒拿錢給李，且李是他競選對手結拜兄弟；江雖坦承拿3000元給熊男，但辯稱是辦問政說明會的場地費及清潔費。
一審民事法官不予採信，今年3月29日判處當選無效，江不服上訴。刑事一審今年4月13日依違反《公職人員選罷法》判江徒刑3年7月，褫奪公權5年。
民事二審台中高分院法官認定，江基於行賄目的，交付李及他家人共2000元，要求投票支持，符合選罷法交付賄賂罪要件，駁回上訴，全案確定，不得上訴，江將面臨解職。
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