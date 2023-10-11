台南市東山區聖賢社區在農業局輔導下製作紅龍果3D列印模型及生長階段的插畫設計，增加遊客對紅龍果的認識。（張毓翎攝）

為了吸引民眾到農村旅遊，台南許多社區積極推廣體驗活動，其中，東山區聖賢社區及佳里區延平社區今年在市府農業局輔導下，開發融合產業文化的3D列印模型、語音播放看板等教具，提升遊程深度，讓參加者收穫滿滿。

從鋼鐵業轉行返鄉務農的王莨耿，接下聖賢社區發展協會執行長一職後，去年開始推廣食農教育體驗活動，他說，一日遊行程費用每人1200元，不過也可以依照旅客需求，打造專屬行程，像是現在山區進入椪柑季節，社區會跟其他果農合作，帶著遊客採果參觀。

聖賢社區因為盛產紅龍果，農業局這次協助社區規畫紅龍果食農教育體驗活動，製作紅龍果3D列印模型及生長階段的插畫設計，增加遊客對紅龍果的認識。

以甘蔗產業聞名的延平社區，農業局協助社區設置製糖的農事體驗遊程，以聲音記錄的方式，分別規畫「糖廍製糖篇」、「甘蔗篇」、「社區歷史篇」、「鴿笭篇」的說故事看板，將延平社區超過200年的製糖歷史故事永續流傳。

延平社區總幹事姚志峰說，近年社區致力推廣甘蔗的生態教育，並將糖廍活化再利用，遊客到社區遊玩，能帶動農特產品的銷量，增加農村經濟收入。

農業局農地管理工程科科長張順得說，除了協助社區教案及教具的規畫設計外，還會邀請旅行業者到社區實地踩踏，並給予建議及改善方式，期望未來在農遊體驗行程更得消費者的青睞，也讓更多人來台南鄉間旅遊。