桃園市長張善政11日赴議會施政報告，民進黨議員群起圍攻，質疑颱風來襲把酒言歡罔顧市民安全害命危、社宅租金漲2倍劫貧濟富、網軍治國、亞洲矽谷創研中心喊卡等，要求向市民道歉。張善政難得動怒、金句連發，反嗆最會用網軍治國是民進黨，還要綠營別把清朝跟民國事情扯一起，更說自己是在救錢坑，強調沒有一張照片拿酒杯，要求綠營收回更正。

民進黨團拉「喝酒罔顧風災，市長出來道歉」白布條，細數張市府施政缺失，直指小犬颱風釀全桃園多名市民受傷，龍潭甚至發生壯年男上下班遭路樹壓斷脊椎，至今靠葉克膜急救的憾事，張善政卻還和國民黨大老們把酒言歡，另外還有社宅租金漲2倍、亞洲矽谷創研中心喊卡等，都顯示張市府的冷血和無能，要求向市民道歉。

議員張肇良率先發難，直指張善政自詡科技市長，卻第一個裁撤科技局，資科局唱空城竟無人來備詢，提到過去都由副祕書長暫代，由局處長暫代更是前所未見，不如全部都換掉，只要1個局長代理32局處就好。張善政語速加快表示，資科局長由研考會主委吳肇銘暫代，「很少歸很少，不是沒有！」強調和人事單位磋商過一切合法，吳肇銘是否熟稔備詢回答資科局業務問題就可以見真章。

議員黃家齊則詢問張善政是否知道小犬颱風造成多少市民受傷？張善政說總計3位，還強調：「1、2、3的3！」1位重傷、2位輕傷都有持續追蹤關心。黃接著批評張善政外務多，張搶話道，自己外務不多、都在桃園，話鋒一轉，要求綠營收回「喝酒罔顧風災」，微慍表示：「哪一張照片有看到我拿酒杯？我當天完全沒有碰酒杯！」強調1年只有這個機會碰到這麼多駐外代表，就算總統府酒會也沒邀請到這麼多使節，他是為桃園拓展國際空間、爭取國際友誼，「你們的資訊有錯誤，請你們更正！」

議員陳雅倫接著說，新屋吹起11級陣風，桃園高中學生上下學要貼著牆走路，市民騎車全倒退嚕，張市府卻大砍防災預算，路樹修剪、纜線清整、緊急救災和消防局搶救裝備器材經費說砍就砍，罔顧市民安全。張善政澄清，市府檢討執行率後，將用不到的經費精簡，強調不會影響運作，明年若不夠有第二預備金可以支應，高聲強調：「救災經費本來就不能省，多編的錢用不到才是浪費！」

議員李宗豪則質疑，小犬颱風和龜山幸福里民上班出去、下班回不了家，直指颱風放假與否，市長應負政治責任審慎評估，若只是依據氣象署資料當唯一判斷，就交給AI人工智慧就好。張善政說，颱風沒有進入警戒區的話，放假與否是地方首長權責，但仍要依據相關規定去決策，不能沒有依據。

「科技市長不科技、毀亞矽！」議員彭俊豪則細數亞洲矽谷計畫前世今生，質疑張市府喊卡，重新尋找民間資源挹注，等於又回到2018年原點，魏筠猛批張市府片面決定，還說：「錢坑是你貼的標籤，當初藍營沒反對你現在就不用這麼辛苦！」2人和同為中壢區的議員黃崇真、張曉昀送亞矽創研中心模型給張善政，張以「我拒絕接受錢坑」拒收，彭等人當場砸爛模型表達中壢市民憤怒。

「錢坑絕不能跳進去！」張善政說，亞矽創研中心是用土地貸款50億規畫，但興建費要75億，蓋好也是沒有人會租的毛胚屋，因此市府連同附近土地找顧問公司重新規畫，希望透過獎勵民間投資條例與民間合作，強調民間廣泛資金不一定是中華電信，但中華電信若要進來非常歡迎。

劉仁照則批評網軍寄生市府，觀旅局長周柏吟是網軍頭，開公司處理藍營大咖廣告，和「Lin bay好油」版主林裕紘、國民黨工許哲賓都共事過，質疑張善政正職是網軍總司令，兼差桃園市長。議員黃瓊慧也質疑網軍側翼窩藏在市政府，要求張善政調查周柏吟和許哲賓交情、有無私交等。議員王珮毓則送上象棋，要求張善政把將、士放在對的位置。

「最會用網軍治國的是民進黨！」張善政回嗆綠營把清朝跟民國的事情扯在一起，周柏吟只有過去經營公關公司，到桃市府做事後竟斷絕關係，根本沒有網軍問題，遺憾民進黨搞錯時間軸，故意混淆視聽。他強調活在網軍統治中是民進黨執政才會遇到的事情，請不要發揮太多想像力把沒有的事情套到桃園市政府上，「你們很有網軍的實力！」

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