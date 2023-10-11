客語日曆內頁。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

去年發表客語日曆的盛況。（李京昇攝）

苗栗縣為客家大縣，為推廣客語，在新年度即將來臨之際，縣府賡續編印「客語日誌」，除紙本日誌、電子書外，也推出客語數位日曆APP，為提升縣民客語字彙量，今年新增客家委員會客語能力中級暨中高級認證基本詞彙，置入日曆中，並製作民間版本供各界下載印製，縣府期望藉此讓大家共下來講客語。

縣長鍾東錦表示，為讓客語融入生活，在家庭中扎根，縣府今年賡續編印「客語日曆」，並以「祥龍慶豐年」開啟新的一年，感謝客委會提供客語能力力中級暨中高級認證基本詞彙版權予縣府運用，在日曆上每天印製１則客家生活詞彙搭配客語拼音、釋義及例句，讓民眾「每日１客語」，輕鬆學習客家話，更鼓勵年輕人「以客家人為榮、以講客為傲」。

苗栗是客家大縣，縣府煞猛打拼推動客家事務，提供客語公共服務，縣府去年度推動客語為通行語成效評核優等，締造五連霸外(含客語整體發展計畫)，公所也表現亮麗，共13個公所得獎，得獎數及總獎金1160萬元皆全國第1。未來會努力提高客語能力認證通過率、推動與營造客語友善環境及鼓勵民間共同提供客語服務等，希望成為客家大縣的領頭羊。

文化觀光局長林彥甫說，為讓民間企業可以共下來推動客語，特地製作民間版本，在掛版上留白處填上公司行號名稱即可印製，下載網址為文化觀光局官網(https://www.mlc.gov.tw/)(便民服務／表單下載)，歡迎各界自由下載印製，共下推展與傳承客家話。