三重區修德國小與明志國中周邊人行道改善工程，10月底即將開工，對於現況人行道面磚老舊破損、人行道上劃設有機車格、綠化植栽樹穴老舊破損等影響通行問題將進行改善。（新北市工務局提供／蔡亞樺新北傳真）

三重正義北路改善前變電箱阻礙通行，新北市養工處將變電箱遷移，提供行人更寬敞的通行空間。（新北市工務局提供／蔡亞樺新北傳真）

三重正義北路改善前變電箱阻礙通行，新北市養工處將變電箱遷移，提供行人更寬敞的通行空間。（新北市工務局提供／蔡亞樺新北傳真）

新北市政府積極推動人本環境計畫，整頓遷移變電箱、拓寬人行道，營造友善通行步道，內政部長林右昌今（11）日前往三重區視察通學路廊及行人道，他表示，中央明年提出4年400億元，改善學校及醫院周邊人行空間，錢不是問題，希望新北市政府多提計畫。

林右昌在民進黨新北市議員顏蔚慈、陳啟能及立委參選人李坤城陪同之下，新視察明志國中周邊人行道改善，並聽取相關改善工程的簡報，結束前往正義北路查看改善後的成果。

新北市政府副秘書長柯慶忠指出，新北市府2017年起配合中央補助，迄今三重區已辦理13件中央補助人行道改善工程，其中10件工程已完工，尚有2件施工中，另1件10月底開工，合計總經費約5.34億元，中央補助約2.23億元。

柯慶忠表示，修德國小與明志國中周邊人行道改善工程，將於10月底開工，將利用人行道更新、路口無障礙設施、實體阻隔停車彎、綠化植栽等，創造人車分流的友善空間。正義北路原本兩側人行道空間被變電箱、路燈、號誌桿等阻礙，導致行人通行動線限縮狹隘，去年11月改善後令人耳目一新。

林右昌表示，以校園為核心的周邊人行環境及交通的改善，是中央政府非常重要政策，經費不是問題、錢不是問題，大家放手去做，以前受到經費制約，計畫只能這邊做一點、那邊做一點，通學或人行步道無法全面改善，事倍功半，民眾也不滿意。

林右昌強調，中央提出4年400億元計畫，1年100億元，經費是足夠的，優先針對醫院、學校等重要節點，整合周邊人行環境，因此希望新北市府多提計劃，中央會用最快速審議，也請區公所、里長與居民加強溝通。