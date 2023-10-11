泌尿道感染是許多女性都有經歷過的困擾。對此，扶原中醫醫師鍾明君表示，想要預防泌尿道感染，有6個守則，包括不要憋尿、充足水分、上廁所應由前往後擦拭、少穿不通風褲子、性行為後多喝水及正確如廁姿勢。其中她提到，上廁所千萬不要半蹲，會導致尿流速下降、殘尿率上升。

鍾明君在臉書專頁「扶原中醫診所」發文表示，膀胱的容量大約是450～500cc，每個人正常的尿量約為250～300cc，通常在300cc就會有脹尿感，但如果憋尿太久，達到500cc時，膀胱的肌肉會開始受損、失去彈性，變得非常頻尿。一旦大量尿液累積在膀胱內會孳生細菌，且女性尿道較短、尿道口和肛門相近、更年期婦女尿道黏膜萎縮，都是容易泌尿道感染的原因。

鍾明君接著指出，常見的症狀如頻尿、排尿灼痛、尿液混濁、膿尿，或是經由膀胱上行感染腎臟，引發腰痛、畏寒發燒等情形。

談及如何預防泌尿道感染，鍾明君建議下列6個守則：

1、不要憋尿。

2、充足水分，正常人飲水量約是體重乘以30。

3、上廁所應由前往後擦拭。

4、少穿不通風、緊繃褲子。

5、性行為後應多喝水以增加排尿。

6、正確如廁姿勢，應整個坐上馬桶，身體稍微前傾可增加腹壓幫助排尿；切勿半蹲，因為骨盆底肌肉無法完全放鬆，導致尿流速下降、殘尿率上升。

鍾明君強調，偶爾憋尿，不太可能會引起泌尿道感染，部分排尿澀痛是因為久坐，雙腿維持在屈曲、內收姿勢太久，大腿內側肌肉緊繃所致。她建議，可試著在腿間放小抱枕或寶特瓶，每次夾30秒，重複4～5次，藉著反覆收縮與舒張肌肉，達到把血液灌入缺氧而繃緊的組織，適度在座位上伸腿也行。

鍾明君提醒，若發現尿中含膿，代表可能已經有泌尿道感染，絕非透過放鬆肌肉、多喝水可解決，應盡速就診。