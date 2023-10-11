台中水湳轉運中心銜接國道專用道案引發藍綠爭議，民進黨議員林祈烽強調為避免未來交通壅塞。(林祈烽提供)

台中水湳轉運中心工程進度超前，交通部長王國材日前同意轉運站銜接國道專用道的可行性評估費用，意外引發藍綠戰火，國民黨議員黃馨慧抨擊是選舉到了，交通部才「臨時抱佛腳」；民進黨議員林祈烽強調是為避免當地交通陷入壅塞。另民進黨議員陳淑華說，市府偷偷追加10億轉運站經費，根本是詐騙。

台中市議會11日進行轉運中心暨軌道、捷運等建設專案報告，黃馨慧指出，轉運中心在前市長林佳龍時就規畫設置專用道，林卸任後未再提起此事，事隔6年，現在選舉到了，交通部又臨時抱佛腳，提到水湳轉運站銜接國道的專用道，還答應補助評估費，這種「關心地方」的行政效率相較雞蛋議題有如天壤之別。

黃馨慧要求交通局長葉昭甫說清楚，新冠疫情後許多民眾改為搭乘台鐵、高鐵，國道客運運量大減4成，水湳轉運中心是否真的需要銜接國道專用道？

林祈烽對此駁斥說，水湳轉運中心是台中國道客運的轉運門戶，未來許多國道客運會從此處進出，不管未來國道運量萎縮情況如何，若車流可以直接從國道進入轉運站，可解決西屯區周邊平面道路壅塞情況，不要政府剛做好國道1號銜接74線快速道路、解決了一半交通壅塞情況，又因轉運中心營運而讓交通陷入混亂。

陳淑華則抨擊，市府在今年追加水湳轉運戰經費達10.5億元，經費從原本的39億元暴增到49.5億元，且事前未告知議會、也未提出相關計畫，根本是偷偷摸摸辦理追加預算，簡直是詐騙手法。

葉昭甫表示，水湳轉運中心招標期間歷經疫情及烏俄戰爭，考量未來工程物價不確定性高，將發電機、停車場設備等後期工程分納入擴充階段辦理；另轉運中心銜接國道專用道部分，目前市府已行文交通部，尚未收到中央回文。