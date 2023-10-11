彰化1名28歲的黃姓男子，今年1月底發生嚴重車禍，造成臉部變形、頭皮掀開、身上多處撕裂傷、顱內出血及意識模糊等嚴重傷害，幸經彰化基督教醫院搶救保住一命，且憑強韌生命力讓全身傷勢順利痊癒，成功重返職場。黃男今天回到彰基參加為其舉辦的重生聚會，與醫療團隊開心分享喜悅。

2023年春節最後一天的凌晨12點，黃男駕車發生嚴重車禍，他被送往二基急診救治。當時黃男已意識混亂，只能語意不明的痛苦哀號，且其頭皮掀開，眼皮也裂開血肉模糊、面目全非，身體多處大片瘀青，腿、胸、腹部也腫脹變形。

「這個瘀青是Grey Turner's sign！」二基急診主治醫師何世杰檢視黃男後腹腔可能有出血，立即緊急用血，並安排全身電腦斷層。急診護理師打上大量輸液，吊上血袋，檢查顯示黃男顱內創傷併出血，肋骨多處骨折伴隨肺挫傷出血，腹內積血，在遠端視訊會診的指導下，隨即將其轉送至彰基總院外傷急診。

當時彰基急診主治醫師黃勉書見黃男昏迷指數下降且有休克狀態，呼吸急促還伴隨鼾聲，隨時可能窒息，趕緊指揮團隊進行插管保護呼吸道；外傷主治醫師李東炎診視後發現黃男腹內出血變多，歷經馬拉松式的搶救，終讓黃男狀況漸趨穩定。

黃男被醫療團隊從鬼門關前救回後，當時其父親每日每夜在加護病房外守候，以淚洗面，焦急等待醫師說明，在聽到病情逐漸好轉時，感受到心中的溫暖光芒。黃男由二基轉入彰基總院經歷15天生死關頭，在醫療團隊全盡力且妥善的照護下，加上自己強韌的生命力，終於漸入佳境及好轉。

黃男說，車禍的傷勢相當嚴重，他的腳可能要截肢，頭皮要去掉，頭顱裡面的大腦也有受傷，很感謝專業的醫療團隊，他才有辦法完全的康復，現在看起來像正常人一樣，還能上班，他很珍惜這樣的奇蹟，感謝曾幫助過他的每一個人。

醫師李東炎表示，黃男接受了多次重大手術，包括顱內壓監測器的植入、剖腹探查、骨折固定和皮瓣修復，在長達1個月的住院治療後，最終能夠順利拔管出院，並繼續進行復健，出院後的7、8個月，黃男持續回診追蹤，堅持不懈復健，終能完全康復。