汎德永業（2247）9月營收43.82億元，較去年同期成長10.46％；累計第三季營收131.49億元，年增19.44％；前三季營收405.39億元，年增21％，續寫歷年同期新高。

汎德永業表示，受惠台灣車市買氣強勁，加上經銷品牌BMW、PORSCHE、Mini本季均有新車到港，進一步推升BMW全新X5、X6豪華休旅車及電動車i4、iX、iX1買氣熱絡，全新Cayenne交車動能強勁，帶動第三季合併營收達131.49億元，較去年同期成長19.44％，延續第二季的銷售佳績。

汎德永業指出，台灣電動車市場成長趨勢銳不可擋，旗下經銷的BMW已有多款純電車 iX1、iX、i4、i7等在台上市，加上預計年底上市的全新i5 eDrive40 M Sport與i5 M60 xDrive兩款車型，進一步串接起完整齊全的電動車產品線，目前電動車各車款收單均十分熱絡，總計今年前三季電動車收單數量已突破3成，交車佔比則已突破2成，目前部分車款今年配額已銷售完畢，並已啟動新年式預收單，預期明年也能延續銷售氣勢，持續推升新車銷售業績成長。