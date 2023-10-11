在日本線帶頭衝高客運業績下，星宇航空（2646）今（11）日公布9月營收17.44億元，月減15.46％、年增515％，寫歷史同期新高；累計第三季營收60.74億元、季增10％，前三季營收159.56億元、年增1,045％，雙創單季、前三季歷史新高。

星宇9月客運營收14.94億元，年增784％。星宇表示，10月進入客運市場傳統淡季，但日本航線載客率仍維持高點，表現優於預期；另貨運營收1.45億元，月增2％、年增40％，美洲線貨運市場延續前月成長動能，運價及貨量皆穩定上升。

星宇將於明年1月18日首航泰國第2個航點清邁，每週三班，並於農曆過年間加8班，提供旅遊及轉機市場更多選擇。同時持續進行航網優化，對於需求強勁的日本市場將陸續於冬季班表起（10月29日起）增至每週77班。

11月進入日本賞楓旅遊旺季，星宇將於12月1日起北海道航線改以寬體機營運，東京航線也增為每日三班，熊本增為每日飛航，加上12月1日即將開航每週七班的名古屋，可滿足未來日本旅遊市場的賞楓,滑雪,寒假及農曆年連休的強勁需求。