富邦人壽2023年9月稅後淨利為41.84億元，累計前9月稅後淨利為431.26億元。本月主要投資收益來源為利息收入、國內外股票現金股利、基金配息收入及淨兌換利益。債市方面，美國經濟表現強健推升公債利率反彈。策略上持續保有充足流動性部位，以利彈性因應後續市況變化。聯準會九月份貨幣政策，保留今年再次升息之空間，並調降明年降息預估幅度，推升美元走強，9月份美元兌台幣升值1.3%，貢獻當月匯兌利得。富邦人壽個體累計前9月初年度保費收入(First Year Premium)達728.69億元，總保費收入(Total Premium)達2,380.53億元，預估皆排名業界第二。富壽商品策略著重發展分期繳商品，累計前9月初年度等價保費收入(FYPE)達299.84億，較去年同期成長39%；單9月初年度保費76.56億，成長動能主要來自傳統型商品，總保費248.16億，預估皆排名業界第一。9月底淨值比率高於8%，RBC超過300%，整體資本水準維持良好。

台北富邦銀行2023年9月稅後淨利17.38億元，累計稅後淨利202.39億元，較去年同期成長4%，惟若去年獲利排除一次性轉投資廉價購買利益，累計獲利較去年同期成長約17%，主要來自核心業務獲利動能穩健，營收較去年同期雙位數成長，其中利息淨收益受惠資產成長及利差提升，較去年同期成長7%；手續費淨收益受惠財管收益成長及信用卡消費金額增加，較去年同期成長38%，以及金融商品操作收益較去年同期提升。信用卡動卡率持續提升，9月有效卡數達517萬張，年成長超過6成，簽帳金額438億，相較去年9月成長超過5成，累積前9月簽帳金額年增31%。截至9月底逾放比率為0.11%，備抵呆帳覆蓋率為1147%，資產品質維持穩健。

富邦產險2023年9月稅後淨利1.81億元，累計稅後淨損24.16億元。單9月獲利略受商業火險大型案件損失影響，但仍維持穩健水準，反映業務品質與風險控管之成效展現。在業務表現方面，9月整體簽單保費47.79億元，較去年同期成長23.4%，其中企業保險整體簽單保費較去年同期成長72.3%表現最為亮眼；同時水險及新種險業務成長亦優於市場約3%~5%。累計前9月簽單保費收入444.48億元，年成長5.2%，簽單市佔率24.1%，維持市場領先地位。

富邦證券2023年9月稅後淨利3.43億元，受國際股債市雙跌影響，單月獲利較上月下降，累計1-9月稅後淨利54.89億元，年成長51%，今年整體股市表現優於去年同期，累計前9月台股日均值較去年同期成長11%，台股9月加權指數亦較去年底漲升2,216點，故使經紀、財管收入及金融資產部位獲利皆較去年同期顯著成長。