東哥遊艇指出，自有品牌(OA)遊艇船型組合介於27公尺至37公尺，價格區間大，單月營收認列受產品組合及交船時程影響而易有顯著波動，此為產業及營運模式特性。近期雖因新系列遊艇而調整生產排程，影響原訂全年生產進度及交期計畫，公司持續努力提高生產效能及配置。

針對遊艇市場，公司表示，奢華遊艇需求依舊健康，富豪消費決策回復疫情前模式，但消費力道未見變化，大型遊艇市場需求仍大於供給，公司謹慎樂觀看待產業未來展望。