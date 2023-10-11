2024總統大選，前高雄市長韓國瑜的角色備受關注，對於桶箍、國民黨副主席、不分區第一名等說法，韓國瑜今（11）日給了軟釘子，直言只考慮到個人在這次輔選能夠扮演什麼角色，不在乎職務，引發討論。前立委郭正亮指出，國民黨主席朱立倫一直很在意自己的權力，此時再次邀請韓國瑜任副主席，擺明是對著提議韓列不分區的中廣董事長趙少康，認為趙在搶主席的權力。

郭正亮今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，朱立倫過去在剛選上黨主席時，就曾邀請韓國瑜擔任副主席，但與這次的意義完全不同；當時朱剛上任，希望有份量的人擔任副主席，韓剛選完總統，但當時韓並沒有答應。

郭正亮分析，朱立倫此時再次提議韓國瑜當副主席，擺明就是對著趙少康提議「韓國瑜當不分區第一名」，要表現出「我早就尊重韓國瑜」的態度。但郭直言，現在的意義應該是正面回答「要不要把韓國瑜列為不分區第一」，顯然朱就是沒有要答應，先不說朱想拒絕，但至少朱立倫是認為，「趙少康怎麼可以搶權力」，這應該是黨主席來講才對。

郭正亮也指出，一路過程中，都可以看到朱立倫非常在意他的權力，5月17日的黨內初選，事後朱雖解釋是怕侯友宜不來登記，但只要說侯是內參第一直接列入名單，其他人自由登記參選，結果可能還是侯贏，但至少其他人心裡會比較舒坦。

郭正亮舉4年前國民黨黨內初選，韓國瑜45%、郭台銘27%、朱立倫20%，大家都沒話講，而最後韓國瑜得票是38%，在反送中的氛圍下，80%的30歲以下選民跑去支持民進黨，韓選的算很好了。