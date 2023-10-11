新竹縣湖口鄉（第二選區）縣議員陳德木涉賄選被判當選無效確定，6月12日由「落選頭」范振龍宣誓就職上任，檢方隨即以范涉嫌買票，提起當選無效之訴，新竹地院判決確定，范放棄上訴，接連2位縣議員涉賄選被解職，在地方相當罕見，將由落選第二高票的陳栢誠遞補。

范振龍坦承賄選犯行，新竹地院判處有期徒刑2年，緩刑5年，檢方不服上訴，高院8月改判3年2月有期徒刑，褫奪公權4年，范振龍上訴最高法院。

范振龍涉嫌以500元或1000元行賄選民，檢方提起當選無效的民事訴訟，新竹地院民事庭9月判范振龍當選無效，范放棄上訴，9月26日確定當選無效，新竹地院日前發文通知內政部、新竹縣選委會和新竹縣議會。

新竹縣選委會副總幹事黎美玲表示，范振龍確定當選無效，後續將由內政部通知解職，中選會則會召開委員會審議通過遞補人選，由第2高票落選的陳栢誠遞補縣議員，內政部11日已來公文，預料陳栢誠最快在月底就能上任。