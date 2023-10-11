台南準備好了！市長黃偉哲（右四）今天北上宣傳全運會。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

杭州亞運甫落幕，緊接著112年全國運動會將於10月21日在台南登場，距賽事倒數10天，市長黃偉哲11日率市府團隊北上到教育部體育署，向全國民眾宣布「台南準備好了」，也歡迎全台民眾一起來台南觀賽，為選手們加油打氣。

台南睽違16年再度承辦全運會，記者會除公布以「歡迎入城」為概念所設計的精彩開幕典禮，全運會宣傳大使籃籃也到場與市長黃偉哲、教育部常務次長林騰蛟、教育部體育署長鄭世忠及捐贈加碼台南市代表隊金牌獎勵金的義大醫院院長杜元坤一同按下倒數計時器，號召全國民眾關注全運會賽事。

黃偉哲表示，本次杭州亞運台灣選手表現優秀，金牌數也打平歷史最高紀錄，接下來全運會賽事精采可期，希望全台民眾一起為選手們加油打氣，「台南已經準備好了，歡迎大家來台南」。他提到，為迎接全運會賽事，去年9月26日成立全運會籌備處，設立5部30組運作，迄已完成35項競賽規程擬定、49處競賽場地勘查、開閉幕典禮規畫等，截至目前也已完成7種提前賽事賽程。

他也感謝教育部及體育署對臺南市體育場館優化升級的經費支持，以及民間各界的協力投入，也感謝杜元坤院長為臺南基層體育的付出，市府團隊已陸續完成軟硬體整備工作，期盼全國民眾能在亞運之後持續關注全運會各領域運動好手精采表現，更歡迎大家到台南現場觀賽，為各縣市選手加油喝采。

本屆全運會開幕典禮將於10月21日下午4點半時在大台南會展中心舉行，由甫獲今年十大傑出青年文化藝術類代表、也是台灣首位進入太陽馬戲團擔任主要舞者的張逸軍老師擔任總導演。

張逸軍說，本次特別邀來三金音樂製作鬼才柯智豪、曾榮獲世界劇場設計展首獎的王奕盛等人共同參與製作，率領台灣頂級軟硬體團隊結合上百位台南在地表演團隊及專業演出團隊，以台南與世界接軌400年來的變遷發展為主軸，搭配橫跨三維空間的極致舞台美學，串聯表演節目與典禮儀式，精彩可期。

體育局表示，各項賽事規畫與硬體環境都已準備就緒，將提供選手們一個大展身手的舞台，創造佳績，日前象徵全運會如火焰傳承、生生不息的聖火也已完成本島傳遞，12日將到澎湖縣，16日至19日進行台南37個行政區聖火傳遞，迎接全運會正式登場。