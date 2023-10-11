許多人都會在家裡安裝冷氣機以維持舒適的溫度。台中市一位女子近日到某連鎖賣場購買冷氣，沒想到師傅鑽洞時鑽破熱水管後，竟表示不負責鑽洞發生的問題，還要女子找專業人士看家裡哪裡可以開洞，事後賣場店長也來電，要女子找專業人士看結構圖，他們不負責鑽到水管破洞，消息曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文指出，她到某家廣告很大的連鎖賣場買冷氣，師傅安裝鑽洞時鑽破她家的熱水管，「噴到到處櫃子都是」，沒想到師傅向友人求救後，直接表明他們不負責鑽洞衍生的問題，但可以找人進行維修；當下原PO回應先維修，也馬上詢問相關行業的姪子責任歸屬，師傅也說明，安裝單有寫到他們不負責鑽洞衍生的問題，此時原PO提出姪子說法，除非她因為美觀要求師傅在特地地點施工，此時發生問題才是她負全權。

原PO透露，後來師傅說願意負責那個洞的問題，但決定不繼續開那個洞了，強調沒有圖不知道哪裡有水管，要原PO決定開洞地點，「叫我自己找專業的來看」；之後原PO向管理室要來結構圖，師傅又說他不是專業的、不會看圖，要原PO找人看圖，連賣場店長也來電，要她找專業的去看圖、不負責鑽到水管破洞，讓原PO直呼不如找水電行買冷氣。

對此，許多網友紛紛回應，「去投訴，鑽洞前本來就要詢問房主，或者帶牆內勘查裝置才對」、「客訴一下，總公司會處理，XX買冷氣唯一的好處就是怕客訴」、「需要安裝的，都不推薦這類賣場，沒有工班，都外包！施工品質很有風險！」。