今年司機數年增雙位數，資訊媒合服務收入中的計程車媒合服務營收規模持續成長；生活媒合服務收入也因目前55688集團用戶規模已達700萬，整體前3季營收續創同期新高。

第4季是交通出行服務及生活媒合服務的旺季，迎接大型活動及重要節日，55688集團將持續增加計程車市占率及致力創造用戶數增加、持續優化55688 Super App的生活服務UI、UX與消費者體驗，打造「新生活服務生態圈」，可期帶動營收成長動能。

55688集團10月推出55688 APP限定版彩虹Icon，傳達對多元共融的品牌友善態度，將原本象徵無限可能的白色葉子品牌識別，變身成彩虹葉片，同時推出計程車車身的彩虹閃電圖騰專車。本次企業友善行動更邀集旗下台灣大車隊(包含小黃計程車、多元計程車)、55688代駕、生活大管家、潔衣家與iLINK愛鄰快送，齊心參與這場友善多元的活動，以表示對LGBTQ+族群的支持態度。