嘉義市長黃敏惠宣布東義路通車，點名台電趕快做好電力設施。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠、內政部國土管理署長吳欣修等人共同啟動東義路通車。（廖素慧攝）

嘉義市東義路拓寬為20米。（廖素慧攝）

嘉義市東義路拓寬為20米工程完工，今天通車，與去年完工通車的新建盧山橋銜接，成為嘉義縣市、通往南二高的重要通路，兩項工程總經費約10.3億餘元，市長黃敏惠11日宣布這條通道全面通車，並請台電趕快做好電力設施，維護交安。

嘉市府工務處表示，盧山橋與東義路改建工程總經費10億3538萬元，包括內政部補助7億1849萬元、市府自籌款2億4689萬元、嘉邑行善團捐贈7000萬元，盧山橋於2020年11月5日動工、2021年12月14日上梁、2022年11月3日通車，東義路於2023年8月29日完工、10月11日正式通車，施工期約3年。

2008年辛樂克颱風、2009年莫拉克颱風、2013年康芮颱風都造成東義路566巷、396巷一帶低漥處水患，這次改建東義路全長約1715公尺，拓寬為20米道路，做排水系統，提高低窪地區道路，改善積淹水問題，道路截彎取直，兩側有人行空間，種植洋紅風鈴木及茄苳樹，打造友善人本環境。

今天舉行東義路通車典禮，市長黃敏惠率市府團隊、內政部國土管理署長吳欣修、嘉義市議長陳姿妏及多位議員、嘉義市嘉邑行善團理事長徐文志及當地居民、民雄鄉長林于玲，一同見證這條連接嘉義市、縣的主要通道全面通行。

黃敏惠表示，改建後的新盧山橋採不落墩設計，梁底高度提升後不再阻水，橋梁抗洪、耐震能力大幅提升，且非常亮麗，也有在地油桐花意象，東義路拓寬且建置排水系統，也能有效改善低漥處積淹水問題，非常感謝中央補助、市議會支持市府編列經費，共同建設地方交通。

黃敏惠還說，東義路通行了，但電力系統還沒有到位，要請台電趕快施工，還有東義路變寬了，車速很快，容易肇事，警察局也要有速限措施。

吳欣修也說，東義路變寬且路面平整，很好通行，盧山橋也很亮眼、結合當地人文景觀特色，希望成為橋梁的典範，但唯一美中不足是台電供電工程系統進度還沒趕上。

今天東義路通車典禮，由博愛國小管樂隊演奏《熱鬧的嘉義市街》揭開序幕，黃敏惠市長一同唱和，博愛國小學生也朗誦詩人渡也老師的新詩＜盧山橋＞，場面熱鬧又充滿藝術氣息。