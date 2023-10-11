現年24歲的日本AV女優河北彩花擁有甜美臉蛋，19歲時就以女優身分出道，出道2個月就獲得銷售排行榜第一，隔年突然消失跑去過普通上班族的生活，卻找不到拍攝AV作品的幹勁，於是2021年決定回歸，回歸那年只拍4部作品就奪下日本最受歡迎女優冠軍，被譽為「三上悠亞接班人」，她也開通社群帳號，分享生活化的一面；近日創作者盛會走鐘獎即將舉行，主辦粉專宣布河北彩花將擔任特別頒獎嘉賓，讓許多老司機都暴動了。

走鐘獎6日在社群帳號上宣布第5屆的特別頒獎嘉賓是日本女優河北彩花，「各位觀眾有福啦！來自日本的人氣AV女優河北彩花，將以特別頒獎嘉賓身分出席走鐘獎！敬請期待河北桑的走鐘初體驗！」貼文一出立刻引起網友討論，「太狂了吧」、「好想知道經紀公司的想法」、「頒獎給大佬啊」、「來去高雄Let’s GO！」、「太扯了吧」、「走鐘獎我大哥」、「我要發瘋了！！！！！河北老師」、「蔡阿嘎會不會很興奮」、「走鐘獎最高的收視就在這裡了」、「走鐘求票文大量產生中」。

今年8月舉行的「TRE台北國際成人展」邀來三上悠亞、河北彩花等知名女優，當時河北彩花除了出席活動，也和幾位台灣YouTuber中指通、蔡阿嘎、Joeman合作拍片，其中Joeman與她的合作影片是體驗用VR觀看河北彩花的按摩影片，緊接著河北彩花本人驚喜出現拿下VR眼鏡，讓Joeman嚇了一大跳。