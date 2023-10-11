瓦城2023年9月自結合併營收4.45億元，月減14.36％、年增達22.24％，連6月改寫同期新高。使第三季合併營收15.06億元，季增8.92％、年增達20.66％，改寫歷史新高。累計前三季合併營收43.48億元、年增達31.41％，續創同期新高。

瓦城表示，集團迎接中秋連假，搶先開設「時時香」台南南紡店、誠品新店店及「瓦城」誠品新店店等3家新店。其中，誠品新店店擁有強大客流量、被視為全新商場指標，集團推出多項開幕活動，促進顧客回流造訪，成功提高品牌知名度及客戶忠誠度。

同時，配合全台商場周年慶，瓦城旗下8大品牌順勢聯合推出「Eat起歡享好食光」歡慶活動，加上持續推出超人氣甜品，不僅滿足現有顧客需求，並創造話題吸引新客戶，在展店效益及創意行銷帶動下，進一步推動9月淡季營收動能。

展望後市，瓦城10、11月將分別在高雄漢神巨蛋、SKM Park開出「時時香」新店，「瓦城」則以嶄新面貌回歸高雄漢神巨蛋，「大心」則以Express店型於桃園機場第二航廈重新盛裝開業，提升品牌國際知名度，展店效益可望挹注營運成長動能。

同時，10月適逢國慶連續假期，長假期間向來為聚餐旺季，消費者傾向外出旅遊和用餐，瓦城看好為集團業績成長的重要時機，在透過創新菜色、美味佳餚配合精準行銷活動搶攻商機下，看好營收有望再度攀升。