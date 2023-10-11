受伊朗支持的黎巴嫩激進組織真主黨持續於黎巴嫩南部與以色列交火。

以色列上周六（7日）突遭巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（HAMAS）大規模攻擊，雙方激戰至周三（11日）進入第5天。黎巴嫩境內受伊朗支持、對哈瑪斯友善的武裝組織真主黨（Hezbollah）8日起朝以、黎邊境發砲，以方還擊。以色列軍方周三說，北部一處陣地當天遭黎巴嫩方向反坦克火力攻擊，傷亡暫未明，以方也開火回擊。荷蘭警告所有公民勿赴黎南旅行。

路透社報導，真主黨剛已宣布，攻擊以色列北部邊境的精準飛彈是由他們發射，以此當作本周3名戰士死於以色列砲擊的回應。

黎巴嫩與以色列邊境之間這番交火已進入第4天。以色列國防部稍早說，哪個組織周三攻擊以色列國境北緣，目前並無訊息，以方已展開回擊。遭到反坦克火力襲擊地點在以色列北部邊境貝都因人城鎮阿拉伯阿拉姆什（Arab al-Aramshe）附近，與黎巴嫩邊境村莊德海拉（Dhayra）隔著國界相望。黎巴嫩南部的居民則表示，當地遭以色列砲火轟炸。

荷蘭政府周三示警，由於黎巴嫩與以色列之間出現武裝衝突，所有公民均應停赴黎巴嫩南部旅行，也不要在黎國南部利塔尼河（Litani river）至以色列邊界一帶活動。

An israeli Merkava tank targeted by Hezbollah with Cornet missiles earlier today pic.twitter.com/rK4mDbJAEk — Ruhida Malik 🇵🇰🇵🇸 (@RuhidaPTIPK) October 10, 2023

黎巴嫩國安單位消息人士說，火力強大的激進組織真主黨發射2枚精準飛彈進入以色列。真主黨視以色列為仇敵。

黎巴嫩靠近以色列邊界的城鎮赫梅什（Rmeish）居民說，城鎮遭以色列砲火擊中；路透社一名消息人士透露，以色列砲火命中德海拉附近的火箭彈發射點。當地黎巴嫩人說，近日這波武力衝突令人憶起2006年夏天的戰火，當時真主黨與以色列血腥戰鬥了1個月。

黎巴嫩地方電視台「新電視台」（Al-Jadeed）播放畫面顯示，德海拉一處樹林與農田冒出白煙，周邊有民宅。

真主黨與哈瑪斯周二（10日）均稱自黎巴嫩朝以色列發動攻擊。真主黨對以色列一輛坦克車發射一枚導彈並在網路發布坦克毀損的影片；哈瑪斯聲稱朝以色列發射大量火箭彈。