台東縣全民信賴台灣之友會理事長、知名耳鼻喉醫師余文儀。（蔡旻妤攝）

台東縣全民信賴台灣之友會今天成立，（左起）台東縣全民信賴台灣之友會理事長余文儀、前原民會主委陳建年、總統府國策顧問張甲長。（蔡旻妤攝）

台東縣全民信賴台灣之友會今天成立。（蔡旻妤攝）

台東縣全民信賴台灣之友會今天在台東市四維路成立，由民主進步黨提名立法委員賴坤成帶領黨公職人員宣示啟動輔選，外界質疑「該會已於6月成立，怎麼又成立1次？」加上民進黨主任委員簡維國、現任立委劉櫂豪兩大咖皆未露面，外界解讀為「鬧雙胞」及「台東民進黨宣告分裂」。

台東縣全民信賴台灣之友會今天成立，包括提名的立委候選人賴坤成、行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷及多名黨內公職人員縣議員黃治維、池上鄉長林建宏、市民代表王泰捷、陳金溪等民進黨多位公職人員和代表立委陳瑩的前原民會主委陳建年皆出席。由於包括簡維國、劉櫂豪皆未出席，被認為是「挺賴坤成派」與「挺劉櫂豪派」正式宣告分裂。

台東縣全民信賴台灣之友會理事長、知名耳鼻喉醫師余文儀受訪時坦言，今年6月17日成立的「台東縣信賴台灣之友會」和他無關，成立過程他並未參與，也不是他成立，那邊是民進黨台東縣黨部和劉櫂豪成立的，他日前已經聲明不是「台東縣信賴台灣之友會」，他們今天成立的是「台東縣全民信賴台灣之友會」，加上「全民」2個字，而他也高票當選台東縣全民信賴台灣之友會理事長。

對於民進黨是否正式宣告分裂？余文儀說，他所成立的台東縣全民信賴台灣之友會是民間組織，不屬於黨部，而他也並非黨員，至於「另外一邊要怎麼做，我無權干涉」，並強調副總統賴清德6月來台東時，「信賴台灣之友會」總會就授權由他成立台東的「台灣信賴之友會」，因此「台灣之友會總會」的祕書長陳金德今天也到場見證，強調成立目的是支持民進黨中央正式提名的候選人。

劉櫂豪與簡維國兩人皆表示並未接獲該會邀請。劉櫂豪說，他不會對民間團體發表意見，相信大家都是朝同一方向努力，支持賴清德當選。

對此，台東縣台灣信賴之友會長蔡東澄回應，台東縣信賴台灣之友會協會為支持賴清德為目標之民間自主成立社團，並非跟立委選舉有直接關係。原籌備會主任委員余文儀與少數發起人硬性規定必須要表態支持賴坤成才能加入，而籌備會多數委員對於這樣的潛規則並不認同。

台東縣台灣信賴之友會長蔡東澄說明，既然有分歧，原籌備會主任委員余文儀等人便另成立台東縣全民信賴台灣之友會，試圖把原本台東縣信賴台灣之友會之籌備委員弱化。但在經大多數原籌備委員開會決議後，一致認為台東縣信賴台灣之友會不能因個別原因而停滯不前，必須成立有共同理念的協會來取得台東縣民的認同繼續奮鬥，故於10月7日召開會員大會，也順利選出20名理監事，並決議將20萬捐款原封不動退還給前籌備主委余文儀。

台東縣信賴台灣之友會長蔡東澄表示，支持賴清德是支持台灣隊共同價值的表達方式，不會因為台東選情的紛擾就受到影響。