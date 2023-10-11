中國「國家安全部」公眾號消息，11日，澳洲籍人員成蕾在服刑期滿後，被北京市國家安全局依法執行驅逐出境。

中國國安部指，成蕾，女，1975年6月生，澳洲籍，原係境內媒體聘用人員。2020年5月，成蕾受某境外機構人員攀拉，違反與聘用單位簽署的保密條款，非法將工作中掌握的國家祕密內容通過手機提供給該境外機構。北京市國家安全局經立案偵查，於2020年8月對成蕾依法採取刑事強制措施。成蕾到案後，如實供述犯罪事實，自願認罪認罰。北京市第二中級人民法院經開庭審理，以為境外非法提供國家祕密罪判處成蕾有期徒刑2年11個月，附加驅逐出境。成蕾未提起上訴。中國司法機關嚴格依法審理案件，充分保障了成蕾依法享有的各項權利。

美國之音之前報導，國際記者組織「無國界記者」今年8月12日發表聲明，呼籲北京當局釋放澳洲籍華裔記者成蕾。

聲明說：「過去三年來，（北京）當局以荒謬的間諜罪為由任意拘禁澳洲記者成蕾，再次證明中國政權全然無視新聞自由和法治原則。我們敦促國際社會向中國當局施壓，以確保成蕾與中國關押的其他所有記者和新聞自由捍衛人士獲釋。」

美國之音報導，成蕾今年48歲，2020年8月被中國當局以涉嫌「洩漏國家機密」拘捕前在中國官方媒體中國環球電視網（GCTN）擔任一個商業節目的主播。2021年2月被正式逮捕，2022年3月法庭對她的案子開庭審理。今年8月10日，成蕾的伴侶尼克·科伊爾（Nick Coyle）公布了依成蕾在接受澳洲領事館人員探視時的口述內容寫成的一篇〈獄中感言〉，在國際引起泛關注。

成蕾說，「在我的牢房裡，陽光透過窗戶照進來，但我一年只有10小時能站在它的底下。我已經三年沒見過一棵樹了。最重要的是，我想念我的孩子們。」

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）8月12日公開要求中國釋放成蕾，並對她在獄中的情況表達擔憂。

艾班尼斯表示：「成蕾是澳洲公民，不應該受到這樣的對待。澳洲公民的人權應當獲尊重，這點非常重要。」艾班尼斯說，澳方官員在每次會見中國官員時都會提出成蕾的案子，要求將她立即釋放。

中國外交部8月11日在給法新社的一份書面聲明指出，成蕾的合法權利得到充分保護，希望澳方尊重中國司法主權，不要以任何方式干涉中國司法機關依法辦案。