鮑曼周三在摩洛哥舉行的國際貨幣基金（IMF）活動上發表談話，她表示，通膨仍然遠高於聯邦公開市場委員會（FOMC）所設定的2%目標。此外，美國的支出仍然強勁，就業市場也仍然緊俏。這意味著政策利率可能需要進一步調升，並在一段時間內維持其限制性，以使通膨回到FOMC的通膨目標。

這和一些聯準會決策官員近來的發言背道而馳。不像鮑曼仍然堅守鷹派立場，他們表示近來美國長期公債殖利率上揚或有助於減緩經濟成長，進而讓聯準會能減少利率方面的行動。

亞特蘭大聯準銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）周二表示，他認為聯準會已經完成升息任務，且儘管聯準會迄今的升息已經使經濟減速並降低了通膨，但他認為美國經濟不會陷入衰退。

達拉斯聯準銀行總裁羅根（Lorie Logan）表示，如果長期公債殖利率因為期限溢價（term premiums）上升而保持在高檔，那麼進一步升息的必要性就可能降低。