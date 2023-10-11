威剛指出，記憶體原廠為減少虧損壓力，目前仍將持續維持減產力道，加上資本支出規模可望縮減，明年上半年記憶體供給可能呈現負成長。同時，包括智慧型手機、PC與資料中心等應用面需求於明年都可望較今年回溫，對記憶體消耗量持續增加，加上AI HBM等相關應用對記憶體需求也會自明年下半年逐步放量，屆時記憶體產業將轉為供不應求態勢。

不僅看好記憶體景氣升溫，威剛也預期明年旗下電競品牌XPG、威速登電動三輪車及工控產品出貨放量，有助於提升公司於非記憶體領域營收比重，挹注公司整體獲利表現。陳立白表示，今年工控事業在日本、東南亞等地區業務規模都有明顯成長，近期也看到其他地區需求回溫，明年不論是客戶數或是出貨量都可望逐步放大。威速登電動三輪車方面，除了B2B已出貨給多家國內物流業者外，在售後維修服務系統布建完備後，也將開始布局B2C一般消費性市場，看好淨零減碳趨勢與政府補助推動，明年電動三輪車出貨量能較今年倍數增長。

威剛9月業績維繫連月走高態勢，單月營收達33.42億元，不但重返30億元大關，並月增12.49%、年增3.96%，且同步推升第三季合併營收季增逾25%至85.92億元，單月年減3.31%。累計今年前9月營收226.67億元，年減17.15%。

9月DRAM占整體營收比重49.58%，SSD占比為33.94%，記憶卡、隨身碟及其他產品為16.48%。第三季DRAM營收占比為46.65%，SSD 34.51%，記憶卡、隨身碟及其他產品為18.84%。