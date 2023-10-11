嘉威生活今年受去庫存化影響，第2季為營收谷底，不過，原物料價格較往年平穩，使得今年上半年毛利率爬升到38.71％。近期北美零售產業市場的庫存在返校季採購的助益下恢復水準，嘉威生活主要客戶Walmart、COSTCO最近季度的營收均呈年增表現，在營收進入旺季的效應下，可望穩住下半年的毛利率。

該公司8月11日董事會通過越南廠投資案，將斥資美金1,250萬元成立全資子公司籌建越南生產基地，總投資金額預估為美金4,200萬元。越南廠位於北越南定的美順工業區，該廠已於9月28日動土興建，建廠預計將於2025年完工，年產值可達美金7,000萬，2026年可望為量產的第一個完整年度，以因應營運發展需求。

嘉威生活越南廠將規畫為環保產品的生產基地，R.PET產品自2020年度推出市場以來，R.PET材料的使用量逐年成長，2022年已逾3,500噸，用量較前一年度成長超過8成。為增加環保產品產能因此前進越南設廠，以因應客戶端環保產品成長需求。R.PET(再生酯粒)被市場視為新型的再生環保聚酯材料，採用寶特瓶回收再生的聚脂材料，可以減少生產聚酯纖維所產生的二氧化碳，達到減碳的目的，市場接受程度日漸增高。嘉威生活越南生產基地的規畫，將可瞄準環保意識抬頭的市場趨勢，持續拓展環保產品的營收。