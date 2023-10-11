以巴衝突再起，負責歐洲聯盟內部市場和產業政策的執行委員布勒東今天警告X平台老闆馬斯克，這個社群媒體正流傳「非法內容及假訊息」，要求馬斯克於24小時內有所回應。

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）7日突襲以色列，雙方爆發激烈衝突。法新社報導，布勒東（Thierry Breton）致函馬斯克（Elon Musk）表示，哈瑪斯襲擊以色列後，X平台（前身為Twitter）流傳不實訊息的憂慮加劇，要求馬斯克在24小時內回應，並聯絡「相關執法當局」。

布勒東負責管理在歐盟營運的網路巨擘，還可採取法律行動。布勒東寫道：「自哈瑪斯對以色列發動恐怖攻擊以來，我們已看到閣下的平台正被用來在歐盟內部散播非法內容及假訊息的跡象。」

同時，布勒東提醒馬斯克，歐盟對內容審核有嚴格規範，並點名X平台流傳的暴力與恐怖主義相關內容。歐盟將納入馬斯克的回應，以評估該平台是否遵守歐盟近期上路的「數位服務法」（Digital Services Act）。

布勒東也在X平台公布信件內容。路透社報導，馬斯克在X發文回應布勒東說，公司政策是公開來源及保持透明，「請閣下列出您影射在X平台上的違法內容，讓民眾可直接看到」。

布勒東回應表示，馬斯克很清楚知道，平台使用者及相關當局都有通報X平台流傳不實內容及美化暴力的問題。

「數位服務法」規定要求X及其他大型線上平台移除非法內容，並採取行動因應公共安全風險。

一旦違反「數位服務法」，企業恐面臨歐盟要求繳交該公司全球營業額的6%作為罰款。