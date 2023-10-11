今天是國際女孩日，台北市大橋國小在國際女孩日期間舉辦「SHERO女力書展」，展期到13日，今年主題是「做自己，很可以！」，透過自製大富翁遊戲、介紹雄性海馬懷孕、蜜蜂與螞蟻母系社會、職業訪談影片等資源，鼓勵女生突破性別框架，也盼男生一起尋找自我優勢能力定位。

大橋國小表示，各個行業、國家元首出現女性領導人，男性重視家庭也被表揚肯定，不受限於性別框架，教育部重編國語辭典也已收錄「家庭主夫」一詞，故此次特別透過動物界顛覆雌雄角色的案例與繪本，帶入重視家務分工的思維，讓學生了解女性也可以擁有夢想，男性成為家庭主夫也能樂在其中的觀念。

校方說明，書展導讀針對中低年級，以雄性企鵝護蛋育兒、海馬爸爸懷孕，蜜蜂、螞蟻母系社會的特性引導，加上自創「爸媽工作大不同」大富翁遊戲，以顛覆孩子的性別刻板印象。

高年級則以繪本「我的弱雞爸爸」，還有長年在遠航船上工作的女性輪機員張婕妤專訪影片，讓學生了解任何性別只要擁有專長和夢想，都能為自己的職涯開創一片天。

3年級李姓學生分享，她學到不要有刻板印象，男生可以當護士，女生也可以當醫生。

大橋國小表示，「性別平等」需要透過「性別合作」，成就更美好的世界，讓每個人找到自我優勢能力，歡喜自在地做自己，因此今年的主題定為「做自己，很可以！」，期許學生尊重各行各業，並型塑在未來就業市場的定位，或擔任家務分工角色的想像。