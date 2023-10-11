台北市南港區9日下午發生一起冷氣掉落意外，當時裝在一棟民宅3樓的「窗型冷氣」支架疑似生鏽斷裂，結果整台冷氣機重重砸落在人行道上，所幸當時並無人員經過，緊波及一旁的機車；對此台北市建管處表示，清查所有權人身分後，將依法處以6至30萬元罰鍰。

據了解，轄區警方9日下午4時24分許獲報，指稱南港區忠孝東路7段一棟3樓民宅的舊型窗型冷氣掉落，警方初步研判冷氣支架疑似因老舊已嚴重鏽蝕，加上連日降雨，支架才會斷裂，所幸並無造成人員受傷或財損，查訪該樓住戶無人回應，不過經詢問鄰居後發現該住戶為出租戶，將協助聯繫屋主出面處置。

台北市建管處指出，所有權人或使用人對於掛在外牆上的構造物或設備應確保它安全無虞，如有掉落情事，因己有公共安全之虞，建管處將依違反《建築法》處以6至30萬元罰鍰；另如因其設備掉落造成他人身體財產損失，應負民事及刑事責任。