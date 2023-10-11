聯發科9月營收360.78億元、月減少14.62%、年減少36.23%；累計聯發科第三季營收為1100.94億元，季增加12.23%、年減少22.58%，儘管單月營收季增年減，但聯發科第三季營收超越財測高標。累計前第三季營收3038.84億元、年減少31.03%。

以美元兌新台幣匯率1比30.7計算，聯發科財測預期第三季營收約1021~1089億元，季增加4~11%，年減少23~28%，毛利率45.5~48.5%，營業費用率預估為30~34%。

隨著產業庫存調整進入尾聲，聯發科第三季預期智慧型手機、連網晶片和電源管理晶片需求改善，將抵消智慧電視與其他消費性電子產品下滑壓力。

聯發科擬在本月端出年度旗艦天璣SoC(系統單晶片)，正面迎戰也即將推出旗艦產品的對手高通。聯發科今年在高階產品的市占穩定成長，故期望透過即將推出的新品，在明年的旗艦市場中持續拉升市占率。

另外，聯發科金雞母達發預計在10月19日上市，達發現階段坐穩興櫃股王，隨著達發的上市，也可望為聯發科帶來正向題材。