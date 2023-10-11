汎德永業表示，受惠台灣車市買氣強勁，加上經銷品牌BMW、Porsche、Mini本季均有新車到港，進一步推升BMW全新X5、X6豪華休旅車及電動車i4、iX、iX1買氣熱絡，全新Cayenne交車動能強勁，帶動第三季合併營收達131.49億元，年成長近2成，延續第二季的銷售佳績。

汎德永業指出，台灣電動車市場成長趨勢銳不可擋，旗下經銷的BMW已有多款純電車iX1、iX、i4、i7等在台上市，加上預計年底上市的全新i5 eDrive40 M Sport與i5 M60 xDrive兩款車型，進一步串接起完整齊全的電動車產品線，目前電動車各車款收單均十分熱絡，總計今年前三季電動車收單數量已突破3成，交車占比則已突破2成，目前部分車款今年配額已銷售完畢，並已啟動新年式預收單，公司預期明年也能延續銷售氣勢，持續推升新車銷售業績成長。

而依照目前訂單情況來看，BMW、Porsche兩品牌收單表現依舊強勁，累積待交訂單數量仍多，第四季起BMW新年式新車及熱銷電動車iX1將大量到港後，將能陸續滿足先前所遞延訂單。公司預期明年台灣新車市場仍火熱，加上明年BMW與Porsche均將迎來多款重磅新車，公司也將積極向品牌總代理確認交車時程，爭取更多新車配額。

隨著BMW、Porsche在台銷售數量持續增加，維修保養業務維持穩定年成長的好表現，汎德永業看好未來市場成長性，更計畫斥資逾30億元陸續新增3個展示暨服務中心，提供更優質的售後保養維修服務，其中「全新台中保時捷中心」已於上月正式開幕，預期將能進一步帶動中台灣Porsche賞車熱潮，有助公司全面搶攻台中豪華車市場商機。