曾被視為「台灣之光」的宏達電靠著自創hTC手機品牌揚名全球，可是如今不但手機市占跌落神壇，分析公司CCS Insight更預估，隨著Meta、索尼與蘋果的VR（虛擬實境）產品傾巢而出，在大軍強敵壓境下，宏達電恐黯然在2026年退出VR市場。

據美國財經媒體CNBC報導，CCS Insight針對2024年與之後的重要科技做出預測，其中就提到宏達電從VR產業鞠躬下台的黯淡前景。CCS Insight首席分析師Ben Wood雖讚許宏達電是VR領域的先驅之一，但也指出公司陷入的競爭困境，也就是產品價格「過硬」，才會被對手壓著打。

Ben Wood表示，「因為他們（宏達電）沒有削價競爭，而Meta推出的Quest已經準備好採取非常激進的定價策略，用幾乎僅略高於成本的售價來搶攻市占。」

宏達電近年營運主力轉向虛擬世界與實體世界的融合。Ben Wood表示，隨著蘋果跨入VR領域，宏達電的營運可能會略有起色，因為蘋果重新激發人們對這類產品的興趣，但是最後宏達電仍難以在VR市場立足，預估到了2026年，就會退出市場，「把智慧財產權賣給其他更大的玩家」。