中職富邦悍將隊野手林哲瑄昨天9局下代打上場，揮出界外球後就傷退，總教練丘昌榮表示，林哲瑄左手腕受傷，可能是鉤狀骨問題，本季例行賽確定提前報銷。

中華職棒富邦悍將隊昨天與中信兄弟隊比賽，悍將隊9局下4比9落後時，靠著保送上壘，1人出局後林哲瑄代打上場，但揮出一個界外球後手部出現不適症狀、表情痛苦，被換下場休息，由姚冠瑋接替完成那個打席。

悍將總教練丘昌榮今天賽前受訪表示，林哲瑄的傷勢還需要防護員最後確認，但看起來滿嚴重的，怕傷到鉤狀骨，今天先讓他下二軍休息，空缺升上野手高國麟。

丘昌榮表示，林哲瑄的傷勢下半季例行賽確定無法歸隊，如果是鉤狀骨的問題，可能連季後賽都沒辦法趕上。

林哲瑄本季一軍出賽105場，總計334打數敲出80支安打，包括3發全壘打，打擊率2成40，跑出18次盜壘成功，盜壘數平目前為止個人中職生涯單季最多。（編輯：張雅淨）