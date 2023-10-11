本月3日、8日與10日新北部分行政區三度大停電，國民黨新北市議員葉元之今在議會指出，10月才過3分之1，顯見停電有多嚴重，台電常說是設備故障、饋線跳脫，他聽到耳朵長繭，要求經發局與台電聯絡加強線路與設備巡檢，經發局回應，每半年都有跟台電開精進檢討會議，保持聯繫掌握停電進度。

葉元之統計，近期新北停電處大增，7月28處、8月29處、9月19處、10月10已14處；停電戶數7月5萬4938戶、8月5萬9724戶、9月2萬5504戶、10月10日林口停電，接近7小時才復電；10月3日板橋、樹林、新莊停電快6個小時才復電；10月8日板橋又大停電，影響2386戶，3個半小時才復電，10月1日至10日新北多處停電，總影響共8萬6987戶，

葉元之說，去年曾要求經發局請台電改進，請經發局調出所有事故，去分析原因，及訂標準。初步看資料，大部分是變電設備問題，請他們清出新北變電設備有多少萬具，其中户外型有多少，超過20年又有多少，台電多久維護一次？

葉元之認為，停電長達7小時影響民眾生活並有公安問題，呼籲市府要硬起來，經發局和工務局合作，台電怕拿不到路證，就請工務局用路證卡台電，才能讓台電改進，不再皮皮不理新北。

經發局長何怡明表示，有關切台電停電狀況，台電回應多是設備故障，或受到鳥巢或樹木傾倒影響，強調每半年都有跟台電開精進檢討會議，針對個案做深度討論。

葉元之表示，他還有接獲民眾反應，停電復電後，家電瞬間通電、電壓會飆高，家中電器易故障，但民眾卻求償無門，要求法制局建立統一求償的窗口，集體向台電求償；法制局長吳宗憲則說，會請消保官處理。