合正今年第1季併購三江電機，以「亭置式變壓器」與「桿上變壓器」為營收主力產品，在跨足變壓器領域後，成為合正主要業務，且占總體營收逾8成，使得前7月每月營收達到1~2億元水準。但8月、9月回到去年同期表現，主要三江電機積極進行產業升級，並於第3季參與台電變壓器新承製資格認證，將全面進行檢視產製程，從鐵芯、線圈到心體，以及成品等，以確保變壓器安全性和可靠性，以符合國家建設需求，也因為認證導致訂單認列遞延。合正強調，入主三江至今，沒有遭台電延遲出貨罰款。

合正表示，目前最大的挑戰在於產能，已經傾全力投入改善製程，積極調整產能，依現有製作中的亭置式變壓器為例，產量較入主前三江前成長逾5成，後續仍有增加的空間，目標2024年產量能夠倍增。

統計截至9月底，合正存貨製成品增加逾千具，三江電機雖然參與新承製資格認證與工廠產能調整，但仍積極依台電要求確實承製所需的變壓器產品，後續交貨給台電完成驗收後即可認列營收，營運可順利回升。