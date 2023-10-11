聯強9月營收338.92億元，年減15.48%、月減1%；今年第三季營收998.56億元，年減8.21%、季增5.58%。第三季終端消費市場受惠於手機新機上市，以及返校季的購物需求，整體買氣有所回溫。其中單季通訊業務年增23%，主要印尼與澳洲市場分別大幅成長69%與37%，台灣也成長9%。資訊消費業務部份，消費型筆電/桌機、電競/遊戲、儲存裝置/電腦組件等產品，在歷經連續3~5季的雙位數衰退後，第三季已止跌回穩，使得資訊消費業務第三季營收年減幅縮減至個位數，並季增9%。

商用業務受到大陸與台灣市場需求大幅放緩的影響，第三季較去年同期下滑10%；包括商務型筆電/桌機、伺服器、儲存系統、網路/資安等各類產品，均有10%~15%以上的衰退；雲端服務與軟體則持穩。半導體業務則因整體市場前景不明、客戶拉貨趨於保守，第三季旺季不旺，僅較第二季微幅增加1%，較去年同期則下滑9%。

累計前三季聯強營收2830.96億元，年減9.56%。其中資訊消費衰退19%；商用加值與半導體均微幅下滑5%；通訊則年增1%。

展望第四季，聯強認為市場情勢難以預測，但聯強秉持不斷優化自身經營體質，透過精簡運作以敏捷因應市場的變動，預期第四季的營運表現，仍可望保持逐季走升的趨勢。