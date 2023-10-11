總經理楊韻蒔表示，儘管9月份受颱風及中秋連假等因素影響，實際出貨天數減少，但營收仍受惠於全台營建業鋼筋需求穩健及鋼品買賣業績挹注，單月營收月增長9.26%，累計前9個月營收持續刷新歷史同期新高紀錄。

沛波楊韻蒔總經理表示，國內建築用鋼筋市場受惠於政府積極推動的公共工程及公辦都更等持續性建築需求，且每年10月到農曆春節前為產業的傳統旺季，公司對第四季業績展望持續樂觀。