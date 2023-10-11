周玉蔻2021年在在放言傳媒及她臉書、她在民視主持的節目中，指中廣董事長趙少康拋妻棄子等，趙提民事求償，台北地方法院認為，周玉蔻的言論未涉及公共議題，不受新聞自由保障，她也未盡合理查證義務，民視公司未盡其事實查證之作為義務，連帶賠償200萬元、周另需賠償20萬元，並移除相關言論，可上訴。

台北地院認為，周玉蔻具有相當聲量及影響力之公眾人物，應有相當能力查證言論之真實性，其於臉書公開貼文，因網路社群媒體訊息傳遞迅速、散布範圍廣泛等特性，言論一經發表、散布，趙少康名譽即難以回復，對他名譽之侵害程度顯然至鉅。

北院指出，周女所指的「拋妻棄子」言論沒有盡合理查證義務，且「不認骨血」之言論與事實不，周玉蔻復未提出任何證據資料，說明其有為合理查證，周玉蔻即不得阻卻違法；民視公司就與當日議題無涉之言論內容，未請主持人周玉蔻說明言論與議題之相關性、言論之消息來源及證據資料，並留存查證紀錄供日後查驗，即逕自製播含有這些言論節目，違反民視公司依衛廣法及自訂新聞自律規範之事實查證義務，須與周女負連帶侵權行為損害賠償責任。

這起官司導因放言傳媒在2021年8月刊登文章指「趙少康如果想玩政治、打算回到政壇，應回答新黨的電台如何被你據為己有、你在人生過程裡是如何對待親生兒子的？」， 後來，周女又在臉書及民視節目，指趙是不認骨血，拋妻棄子等。