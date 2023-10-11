新北市三重區一間國中體育班受訓時，訂來作為晚餐的便當多次出現螞蟻，老師要孩子撥掉繼續吃，讓家長不滿投訴新北市議員彭佳芸；新北市教育局回應，會立即通知廠商，也會同步請衛生局前去稽查，「依照合約，應該要落實食品衛生」。

彭佳芸今（11）日在議會質詢時，提出多張菜飯上有螞蟻的照片，指出她接獲家長投訴，三重某國中體育班在晚上吃的便當連續在9月27日和10月5日都出現螞蟻在飯菜上的問題，質疑教育局「這樣的飯菜合格嗎？為什麼會一直發生這樣的情況？為什麼會沒掌握？」。

彭佳芸說，當下孩子向老師反應，老師卻要孩子撥掉繼續吃，最後孩子只能餓著肚子訓練她說，體育班因為訓練，常常需要將餐點外包給廠商負責，未來教育局要如何處理類似情況是個問題，「這種問題不應該是民意代表發現才和教育局反應，不管是哪個環節出問題都要立即改善」。

教育局回覆，「廠商還是要依照合約」，當時是因學校回報不知道螞蟻是後來才進去還是原本就有的，教師判斷是送來才爬進去的螞蟻，會立即通知該廠商，另外衛生局也會去稽查，未來會要求學校與老師通報類似問題。