著名直升機大廠塞考斯基公司(Sikorsky)為競爭「美國陸軍未來戰搜直升機」(FARA)，他們所提出的「突擊者X」(RAIDER X)雙軸旋翼直升機，首架原型機終於完成，目前僅在官網上釋出照片與影片，準備在美國陸軍協會防務展(AUSA)期間，正式亮相。 塞考斯基目前屬於洛克希德馬丁的子公司。

防衛部落格(Defense Blog)報導，塞考斯基表示，突擊者X具有極優的飛行能力，靈敏的對地面感測系統，可以安全的在極低的高度飛行，卻又保持快速。

突擊者X具備觀察、發現、消滅的反介入/反拒止 (A2AD)能力，在戰鬥前線與敵軍作戰。新聞稿稱，它同時是高效能的偵測器、中央網路處理樞紐、一架強大的武裝偵察直升機。

Meet the Sikorsky RAIDER X, a next-gen scout helicopter prototype for the U.S. Army’s Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) competition. #AUSA2023 pic.twitter.com/KJOptrpceL — Sikorsky (@Sikorsky) October 9, 2023

塞考斯基未來直升機開發總監、美國陸軍退休飛行員麥克林 (Jay Macklin) 說：「RAIDER X 是一個完整的武器系統，它提供了顯著的射程、生存能力和殺傷力，遠遠超過如今的武裝直升機部隊。當然它的主要職責仍是戰場觀察，使地面指揮官能夠完整的瞭解戰場。」

美國陸軍前一代的戰搜直升機是貝爾OH-58D「奇歐瓦戰士」(Kiowa Warrior)，它最大的特徵就是安裝在主旋翼頂部，綽號「外星人」的桅頂觀測儀，安裝在頂部的優點，就是有更好的視野，這樣的設計也應用到AH-64D長弓阿帕契頂部的毫米波雷達上。然而2000年之後，美國國防預算大為縮減，加上AH-64D長弓阿帕契本身的遠距離觀測能力極優，似乎不需要OH-58D擔任戰搜任務，因此在2014年後，OH-58D全數退出美國陸軍，以節省預算。

始料未及的是，美國陸軍發現，戰鬥直升機預算不減反升，一些戰場環境偵察也派出AH-64，反而消耗更多的操作成本，於是在2018年，再提出新一代戰搜直升機專案(FARA)。2家公司進入最後決選，分別是貝爾公司的貝爾360「不屈式」(Invictus Bell 360)，與塞考斯基的突擊者X。

該計畫目前出現停頓，因為美國陸軍指定FARA直升機使用通用動力T901渦輪軸引擎，然而T901研發進度落後，這使得貝爾360與突擊者X都沒有引擎可用。所幸，就在稍早之前(9月28日)，美國陸軍終於收到首具T901渦輪軸引擎，開始性能驗收工作，如果順利的話，貝爾與塞考斯基可以在年底前各自收到1具T901，繼續兩家公司的新直升機競爭工作。

貝爾公司剛剛獲得美國陸軍「未來強襲機」(FLRAA)的大單，該公司的V-280將成為下一代美國陸軍主要的人員運輸直升機；因此外界認為，FARA這一局，應該就會由塞考斯基的突擊者X獲得，好雨露均沾各種美國軍工企業；同時相比於貝爾360沒有明顯的加速功能，突擊者X設計尾部推進器，在速度指標上，應該也會明顯優於貝爾360。