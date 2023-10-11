巴勒斯坦武裝份子「哈瑪斯」（Hamas）本月7日突然對以色列發動攻擊，隨後以國也持強硬態度宣戰反擊，而在戰爭爆發後，有些人想的則是要如何靠著這場戰爭發財。以色列一間無人機公司Parazero Technologies（PRZO）近日股價上漲，吸引不少股民關注，結果卻有人發現，該公司股價竟在開戰前一天就突然竄高了。

PTT鄉民「centaurjr」今（11）日在PTT股板分享PRZO這支股票，透露聽到疑似有內線進場的消息，結果詳細一查才發現，明明以巴戰爭是在7日星期六開打，但該股的股價卻在6日星期五就突然拉高，換手率更達到嚇死人的6408%，讓他驚呼「這應該不是只有一兩個人在炒吧？看來內線不只情報超越以色列情報局，知道的人數看來也遠遠超越」。

這支股票的表現，瞬間引起網友討論，驚呼「難道是哈瑪斯高層買的？」、「加薩內線順便炒股？」、「哈瑪斯高層炒以色列國防股賺軍費？」、「扯，連以色列都不知情」、「情報人員都沒有金融業情報準確」、「查一查納坦雅胡身邊的人」。

還有人提到「這滿妙的，911前幾天也剛好有人大量放空被劫航空公司」、「911那次提前放空的好幾個入獄，而且沒有證據」、「這有啥，又不是天災，當然有人早知道啊」、「陰謀論，不言可喻」。