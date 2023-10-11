新北市動保處邀請虎頭蜂專家安奎博士開課，教授預防蜂螫。（新北市動保處提供）

新北市動保處舉辦「新北市蜂螫事件教育宣導講習及研商各機關處理蜂螫事項會議」，邀集25個公部門單位、17個轄內登山協會，聽取國內研究虎頭蜂專家安奎博士解說各蜂種習性，提供登山注意事項，包含遇到虎頭蜂面對方式，以及如何預防虎頭蜂螫人等實務經驗。動保處表示，11月底前仍為虎頭蜂活躍期，呼籲民眾仍應避免行徑郊區叢林。

安奎博士表示，台灣最為常見的虎頭蜂第1名為黑腹虎頭蜂，在山野地區的高大樹枝上築巢，蜂巢出入口有2至3個，當蜂巢受到強烈侵擾、振動後，短時間內可出動大量的攻擊蜂，追擊距離可以達100公尺，也是螫人死傷最多的一種 。

中華大虎頭蜂又稱土蜂，螫人死傷機率排名第2，在山野荒僻地區的地下築巢，蜂巢在地下視野有限，出入口通常只有一個，人的腳步聲會侵擾牠們，接近蜂巢2至5公尺就可能被攻擊，追擊距離約有50公尺，其螫針會留在皮膚，在深山地區被螫傷，應盡快用紙片或鑷子去除螫針，才不會在體內持續放毒。

另常見黃腳虎頭蜂棲息在山野地區，在視野廣闊的高大樹枝上築巢，螫人死傷機率排名第3，追擊距離有50至100公尺。

都會區中為黃腰虎頭蜂最常見，會在校園、公園、住宅區築巢，追擊距離約有30公尺，其築巢可到籃球大小。

安奎博士說，任何蜂類只要不要碰觸或攻擊蜂巢，牠們就不會群起而攻，虎頭蜂基本上是「人不犯我，我不犯人」。虎頭蜂攻擊行為與「敵害」間反應是互動的，而且瞬息萬變，所以遇到虎頭蜂攻擊，沒有「百分之百有效」的預防方法，但按建議的原則臨機應變，則可以減少傷亡。

此外，虎頭蜂靠近，人的本能反應是突然尖叫、急速搖頭躲避，或用手及衣物拍打等，這些行為會讓虎頭蜂認為是「敵害」，立即變成為攻擊蜂，像是隨風飄動的黑色頭髮、急速眨動的眼睛、害怕驚叫的嘴、緊張喘氣的鼻子、拍打虎頭蜂的手，這些快速動作都會惹惱牠們，遭受攻擊。

若遇1、2隻虎頭蜂「飛近身邊」須保持鎮靜、屏住呼吸，採集蜂查覺沒有食物就會自動離去，民眾只要保持警覺即可；若圍繞著頭部打轉虎頭蜂越來越多，表示虎頭蜂巢在附近，蜂群在警戒狀態，在還沒全面攻擊之前，朝虎頭蜂飛來的反向或上風，沉穩大步離開現場。

安奎博士提醒，不要進入較深草叢或無人跡的小徑，登山活動盡量穿戴表面光滑、淺色長袖衣褲及帽子、運動鞋，深色、表面粗糙的衣物，是蜂類比較喜好攻擊目標，也應避免使用有香氣物品，以免招來蜂類。一旦被螫，蜂群發出強烈警報費洛蒙，召來同伴攻擊，應要要保持冷靜，看清楚逃跑路徑，以免摔傷、跌落小溪或山谷，人多時，從不同方向跑開，以分散虎頭蜂的攻擊。

動保處表示，為在捕蜂過程確保人員安全，動保處進行業務分工，包含消防局接獲通報時須設前進指揮所，將發生點、民眾資訊提供捕蜂人員立即前往，並告知警察局、公所進行現場出入口封鎖、設告示牌，進行管制。

捕蜂作業為高危險業務，委由專業廠商整合捕蜂技術及人力資源，並於契約書中規範每年需辦理捕蜂人員專業深度訓練，兼顧捕蜂作業的安全性及確實性，委外廠商須提具專業教育訓練報告及相關勞檢證明，執行捕蜂作業需加強職業安全危害檢查事項，謹慎處理蜂巢通報案件，確實移除蜂巢並帶走，避免衍伸蜂殘留導致居民人身安全受損。