中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今（胡馨儀）擁有甜美臉蛋以及火辣身材，從不吝嗇在社群上曬出養眼美照送福利給粉絲的她，擁有逾27.3萬名粉絲追蹤，人氣不俗。近日，她飛往歐洲旅遊，也在社群上陸續更新出遊美照，讓粉絲看得嗨翻。

擁有173公分高䠷身材的啦啦隊女孩短今，憑藉著用心的應援舞姿以及大方送福利的個性，獲得不少粉絲的喜愛。近日，她在工作之餘飛往歐洲旅遊，也在社群上曬出一連串美照。其中，她身穿淺色西裝外套，內裡搭配透視的薄紗及低胸上衣，而下身則是一件條紋百褶裙，展現出清純的女神氣質，未料，她打算前往參觀的梵谷博物館竟因忘記預約而無法看到心心念念的皮卡丘，讓她有些失望。

此外，短今在畫面中的穿搭因服飾緊身以及看似「透視」的剪裁設計，使她在鏡頭前展露出傲人的身形曲線以及一雙白皙的大長腿，讓粉絲嗨翻表示：「這穿搭好好看」、「超甜美可愛氣質迷人被電暈」、「看漂亮可愛甜美的短今就足夠了。」

事實上，平時用心經營社群的短今，日前一改過往作風，曬出自己「死亡角度」的崩壞照，以零特效的方式秀出自己的雙下巴及臃腫的臉蛋，毫無偶包的模樣讓不少紛絲笑翻，還有人幫她取了「板今」的別稱。