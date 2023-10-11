1名莊姓青年在臉書上應徵網軍工作，自行來到苗栗縣竹南鎮與對方面談，結果落入詐騙集團陷井，遭徐姓等4人強行拘禁並取走個人證件、提款卡及印章等物品，莊某被扣留在海口里某民宅內3、4天後，乘隙拿回自已手機偷偷報案，轄區竹南警分局獲報隨報請苗檢指揮，實施攻堅救出被害人，並先後逮捕徐姓、陳姓等4嫌，詢後依詐欺、妨害自由等罪嫌移送檢方複訊，經向法院聲請羈押3人獲准，1嫌交保候傳。

家住彰化的莊姓青年因找不到工作，日前從臉書上看到應徵網軍工作，莊某於是與對方連繫，雙方約在國道3號竹南交流道附近面談，莊某與徐姓、陳姓嫌犯見面後搭上對方車子，被載往海口里某處民宅拘禁，並威脅莊某交出身上個人證件、提款卡、印章等物品，威嚇莊某不得擅自逃離，並由另徐姓、陳姓等2名共嫌犯負責看守。

竹南警分局與苗栗縣刑大實施攻堅救出被害人，並先後逮捕徐姓、陳姓等4嫌移送法辦。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

莊某被拘禁多日後，7日晚間利用看守人員不注意時，拿回自己手機，偷偷打電話向「110視訊報案警政服務APP」報案，竹南警分局員警獲報研判為詐欺集團押人，立即會同縣刑大共組專案小組，緊急報請苗栗地檢署指揮偵辦。

竹南警分局與苗栗縣刑大實施攻堅救出被害人，並先後逮捕徐姓、陳姓等4嫌移送法辦。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

循線前往海口里搜尋被害人並執行破門攻堅，成功營救莊某，當場逮捕徐姓及陳姓等2名嫌犯，隔天再順利拘提另徐姓、陳姓等2名共犯，全案詢後將4名嫌疑人依違反刑法詐欺、妨害自由等罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦，檢方經向法院聲請羈押，其中3人由法院裁定羈押，1人具保。

竹南警分局指出，詐欺集團洗錢需要人頭帳戶作為掩飾、隱匿犯罪所得之用，常以「假求職」的詐騙手法，誆騙帶被害人前往工作地點，結果是帶往囚禁地點監控，為求有效防止人頭帳戶所有人無法報案、掛失或捲款脫逃，直到帳戶被列為警示帳戶後才會釋放被害人。

警方呼籲民眾在求職時應加強檢視應徵資訊的真偽、勿信不實話術，並秉持證件不離身、不辦卡、不提供提款密碼或網路銀行帳號密碼等原則，避免遭詐團利用，民眾也可下載「110視訊報案警政服務APP」，點開程式即可一鍵報案，具備視訊、同步錄音錄影、全程蒐證、精確定位等功能，無法出聲時亦可使用文字與警方對談，提供民眾另一種求救管道。