台塑9月營收165.89億元，月減5.2%，年減9.2%，第3季營收507.36元，季增4.7%，歸屬母公司稅後淨利66.71億元，季增444.6%；累計前3季歸屬母公司稅後淨利102.39億元，年減76.5%，每股稅後淨利（EPS）1.61元。

展望第4季，台塑指出，由於第4季為PE（聚乙烯）、EVA（乙烯醋酸乙烯酯共聚物）及PP（聚丙烯）傳統需求旺季，加上歲修廠數比第3季少，使開工率提高，預估第4季營業額比第3季成長，其中液碱因供給減少，後市行情可小漲；隨著鞋材、太陽能封裝膜需求增加，EVA後市正向；另正丁醇（NBA）市況反彈，價格可望隨需求增加趨漲。

南亞9月營收221.41億元，月減6.2%，年減18.3%，第3季營收672.51億元，季增5.5%，歸屬母公司稅後淨利43.61億元，季增363.1%，累計前3季歸屬母公司稅後淨利61.69億元，年減81.2%，EPS為0.78元。

針對後市，南亞指出，隨著化工產品丙二酚重新開車生產，加上電子材料因伺服器、網通、車用等相關材料市況穩定，以及新款手機釋出，帶動消費電子需求，預估10月營收較9月成長，第4季營收也會較第3季略增。

台化9月營收309.95億元，月增6.6%，年增0.6%，第3季營收868.24億元，季增15.5%，歸屬母公司稅後淨利74.94億元，季增341.6%；累計前3季歸屬母公司稅後淨利84.23億元，年減43.3%，EPS為1.44元。

台化指出，第4季油價仍在80美元，位處高檔，持續墊高石化產品成本，若消費端需求沒有回溫，對營運將是負擔，預估第4季營運恐遜於第3季，後市觀察重點為油價走向，及美國、中國的經濟發展。

台塑化9月營收新台幣703.77億元，月增2.2%，年增0.9%，第3季營收1926.58億元，季增20.9%，歸屬母公司稅後淨利171.56億元，累計前3季稅後淨利204.34億元，年減15.9%，EPS為2.15元。

針對第4季油價走勢，台塑化指出，今年歐美冬季氣候可能較為溫和，取暖用油難以達到往年平均每天100萬桶水準，柴油價差上檔有所承壓；另第4季為美國汽油需求淡季，預估每天需求較第3季平均減少約25萬桶至每天865萬桶，加上近期美國汽油價格持續上揚，全國平均價格接近每加侖4美元，創2022年9月來新高，在油價處於高檔下，將使美國汽油需求減少，且暑假旺季結束，部分亞洲汽油難以往區域外出口，預期亞洲汽油價差將逐步下滑。