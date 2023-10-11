落實淨零環境永續，永豐金證券啟動七大減碳策略，今年至8月底，全公司用電較2022年同期節省20.4萬度降幅4.6％，綠電轉供度數達23.4萬度，合計減少排碳量約217公噸，成效卓著。

永豐金證券啟動七大減碳策略分別是透過環境管理系統建置、溫室氣體盤查認證、採購綠電、減少紙張用量、導入內部碳定價、節能省電措施、廢棄物減量，以多面向減碳思維節制碳排量，不僅量化具體成果，更深化減碳意識改變企業內部行為。

永豐金證券推動節能減碳措施多年，每年進行溫室氣體盤查，涵蓋分公司及永豐期貨等國內外子公司，2021年覆蓋率已達100％，並取得ISO 14064-1外部機構查驗證明，2030年達成自身營運淨零排放為目標，訂定明確的進度、方法、追蹤，以2021年為基準年，達成自身每年減碳1％，每年碳排總量減少4.2％。

使用綠能是有效減碳的重要策略之一，永豐金證券自2022年起簽訂綠電購電合約（PPA）期限五年，規劃每年導入用電量10％之綠電70萬度，去年12月起開始轉供綠電，至今年8月止已供電達23.4萬度，減少排碳量約116公噸。目前已規劃增購合年用電量10％之綠電，將持續提升再生能源使用比例。

此外、持續推動節能省電，汰換老舊空調及燈具等耗能設備，並規範用電設備之啟閉時間，以節省用電，2022年投入節能成本約360萬元。

永豐金證券今年至8月止，全公司用電較2022年同期節省20.4萬度，降幅約為4.6％，減少排碳量約101公噸。總公司大樓納入環境管理系統ISO 14001、能源管理系統ISO 50001，鑑別耗能設備，盤點用電設備功率、年份及數量，評估能源消耗度、設備老舊度及改善急迫性，以建立優先改善順序，已於2023年5月3日通過英國標準協會（BSI）認證。

永豐金證券表示，2022年底成立永續發展推動小組，整合建構多層次減碳措施，為達到營運減碳目標，制定內部碳定價，參考國內／外企業之ICP 定價，評估營運據點採取各項節能減碳行動之有效性，並將隱含的碳成本及效益納入考量，分析出近年每減少1公噸二氧化碳所投入的平均成本為5,000元，作為內部碳定價參考依據，採行影子價格（Shadow Price）。

第一階段已在總公司大樓試行，依減碳目標評估節電效益進行碳價計算，按碳排目標達成與否計算出碳費或碳收，要以最佳行動方案及擬定減碳計畫，發揮實質減碳成效。

減少紙張的使用及廢棄物減量更是全體員工共同力行的節能減碳行動，永豐金證券長期推動紙類及資源回收運用、使用環保再生擦手紙、公文電子化等，2022年全面更新節能列印設備，省電並減少碳粉消耗，每月追蹤統計印量，若超過上個月30％且金額達1,000元以上，即通知注意控管，將省紙落實到工作日常中。

另外、在辦公空間採用對地球環境負荷最小、對人類身體健康無害之材料，廣泛運用在天花板、石膏板、矽酸鈣板隔間、油漆等各項修繕工程，採用具節能標章之事務及電器設備，以實際行動支持綠色採購及環保標章產品。