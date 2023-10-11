張凌赫（左起）、蔣龍劇中結伴攜手斬妖除魔。（愛奇藝國際站提供）

蔣龍（左起）、王玉雯，劇中有曖昧戲份。（愛奇藝國際站提供）

大陸演員張凌赫，他的新作奇幻探案劇《虎鶴妖師錄》於上週開播，已經擠進熱播榜單第3名，人氣跟口碑持續攀升。劇中，張凌赫擁有一體雙魂的特異體質，他必須一人分飾兩角，呈現兩種不同感覺的演技，十足考驗表演功力。

在近期播出的集數中，他飾演的「祈曉軒」出現了黑化的傾向，不同於一開始翩翩君子的形象，黑化後的張凌赫以黑色造型為主，從原本正氣凜然的形象轉變為陰暗冷酷、帶著邪魅感的角色，呈現出全新的一面。這是張凌赫首次挑戰微反派的角色，他的表現讓粉絲們一致稱讚他的演技精湛。

他跟蔣龍及王玉雯流暢俐落的打戲身手，也讓觀眾直呼帥氣，3人異口同聲地表示，打戲真的很難，光是開篇的除妖場面，他們就足足拍了3天3夜。蔣龍跟張凌赫還在沙漠中吊著鋼絲相互穿梭拍飛天打戲，一不小心就撞到彼此，最後拍了十幾次才成功，但看到成果，讓他們覺得一切辛苦都有代價，張凌赫說：「這跟之前拍《蒼蘭訣》時很不一樣，之前的神仙打戲很多都是特效幫忙，這次真的都靠自己完成。」

另外，有一場劇是張凌赫必須揹著受傷的蔣龍奔跑，來回不停跑了幾次，把張凌赫累到不行，笑說「這麼多年，沒有揹過這麼重的」，被蔣龍狠狠虧「190公分白長了」「看著高馬大的，這下喘的」，兩人接著討論起體重，才發現190公分的張凌赫才只有65公斤，蔣龍聽了驚訝喊到「你太瘦了」，戲裡戲外兩人都不忘鬥嘴。

為了讓自己看來更高挺，蔣龍害羞地說：「我鞋子裡面有裝一些輔助道具，導致我拍攝時行動有些困難，有一場戲是我必須衝過去抱住王玉雯，因為地面鋪鵝卵石，加上我那有點高度的鞋，本來就不好跑，我盡一切能力衝刺，展現帥氣滑跪，以為成了，沒想到手還是不夠長。」

聽到兩人在劇中有甜蜜曖昧互動，張凌赫羨慕地表示，還有情感對手戲應該要感到知足，他最遺憾的就是這次劇中跟他組CP的角色，只出場3集就死了。蔣龍這次把自己定位為硬漢打星，每天都跟鋼絲為伍，不然就是在地上翻滾，但張凌赫跟王玉雯卻接連吐槽表示，在拍攝現場，他最常拿著小鏡子跟小梳子整理儀容，他搞笑地說：「因為我也是劇組顏值擔當，我必須對我的顏值負責。」《虎鶴妖師錄》線上看由iQIYI國際版APP及iQ.com播出。