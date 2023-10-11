獨家》中市出現首例流感疫苗不良反應 打的是這廠牌

公費流感疫苗10月2日開打，截至10月10日上午9時，台中市已接種超過14萬人次，也出現首例疑似接種後不良反應通報，為30多歲女性接種賽諾菲後，出現眼腫、呼吸喘、心悸，幸經就醫症狀已改善；而值得一提的是今年公費疫苗首度納入「高端」，雖傳出躲打潮，但經公開揭示廠牌後，中市有約6500人選擇當高端勇士。

今年公費流感疫苗中央採購國光、賽諾菲、東洋及高端等4家廠牌疫苗，其分配比例依序為50％、30％、10％、10％，因家長團體對「高端」有疑慮，台中市長盧秀燕率先在3日宣布公費流感疫苗需公開揭示廠牌，此舉引發全國各縣市紛紛跟進。

疫苗開打迄今，台中市也出現首例流感疫苗接種不良反應，為1名30多歲女性，上周接種賽諾菲流感疫苗後，當天發生雙眼腫起、呼吸喘、心悸等不適情形，至門診就醫目前症狀已改善。

台中市統計截至10月10日上午9時，公費流感疫苗已接種超過14萬人次，而雖然今年台中市首開先例採公開揭示廠牌作法，完成接種的14萬人次中，約3.1萬人次選擇接種東洋、2.5萬人次接種賽諾菲，而國光達7.8萬人次，高端也有約6500人次；數據也顯示民眾各有偏好，衛生局坦言，有的民眾就是堅持支持國產疫苗。

開業小兒科醫師施勝桓指出，經了解主動要求打高端的民眾，不外是認為新冠疫苗打高端比較沒有副作用，所以流感也選擇高端，另外有民眾對國產品牌有疑慮，認為高端流感疫苗是韓國原液進口填充，經WHO認定、也做過3期試驗，反而比較有保障。

施勝桓坦言，流感疫苗能上市都是經過嚴格把關，站在公衛防疫角度，愈多人接種才能產生群體免疫，挑廠牌也造成醫療院所在執行防疫政策時困擾，常有民眾在櫃檯聽到高端就拒打，還遇到有東部的學童，因為想多一點選擇連續假期跑來台中施打流感疫苗。