大陸作家韓寒早年就展現出色天賦，在雜誌發表大量小說並獲獎，沉寂幾年後他成為一名職業賽車手，2014年他搖身一變成為電影導演，近年與不少大咖演員合作，拍出《後會無期》、《乘風破浪》、《飛馳人生》、《四海》；前幾年韓寒投資餐廳「很高興見到你」，但因經營不善已倒閉，有投資人日前接受採訪，透露韓寒賠了上億元。

投資人王聞超透露曾投資韓寒餐廳「很高興見到你」，提到最終餐廳失敗的核心是本末倒置，餐點太難吃，做餐廳卻沒有把產品做好，他表示也是韓寒太信任負責的米其林廚師，且生意很好，所以覺得不重要，王聞超提到韓寒做餐廳本來也只是玩票性質，後來牽涉了他的名譽，所以韓寒對這個事情也很負責，王聞超推測韓寒為了這個餐廳虧了1億多人民幣（約4.3億新台幣），且這個數字可能都說少了，因為王聞超是中後期就退出投資，被問到花了這麼多錢都做不出好吃的菜，王聞超表示就算後來改善也沒用了「口碑已經……」，這個項目他虧了千萬。

影片曝光後，網友們紛紛表示：「餐廳怎麼可能虧損上億啊」、「吃過一次，味道一般般吧，也不算太難吃」、「如果產品本身不行，做不長久的」、「他竟然有上億可以虧損！他好有錢啊！！ 」、「很高興遇見你算是堅持得比較久的了，其他明星餐廳倒閉得更快」。