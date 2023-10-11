有些人平時個性大剌剌，不過一遇到心儀對象，腦袋就會瞬間空白。《搜狐網》近日分享3個感情中最容易害羞的星座女，外表看似獨立，不過一遇暗戀對象就會變遲鈍，談戀愛時像小女人，希望能被另一半保護，與平時形象差很多。

▎雙子座

雙子女腦筋動得快，反應也很機伶，平常對待家人與朋友，表現都很自然，而且無拘無束，不過面對感情時，卻會變得遲緩，容易害羞而不知所措，一看到心儀對象，腦袋就會一片空白，又不希望被喜歡的人看到害羞的樣子，所以總是躲著對方。

▎牡羊座

牡羊女個性獨立，不太會出現撒嬌的舉動，什麼事都自己來，完全不需要別人幫忙，不過一旦遇到心儀對象，牡羊女就會變得很害羞，與原本大剌剌的模樣差很多，她們在感情中反而像小女人，甚至會試著學習撒嬌，希望獲得對方的保護。

▎處女座

處女女給人大方又得體的印象，總覺得她們舉手投足優雅又沉穩，就像是一個模範生，面對問題時，總能冷靜地想出解決方法，保持從容不迫的一面，不過她們在感情方面，反而乖巧又溫順，看到心儀對象就會臉紅，甚至不敢正眼看對方，就怕露出心思而毀掉形象。